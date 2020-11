service vom 9. November 2020

In Zeiten von Corona boomt der Online-Handel – viel Arbeit also für die Paketdienste. Allein die Deutsche Post rechnet in diesem Jahr mit einem Rekord von 1,8 Milliarden Paketen. Und die sollen möglichst kontaktlos abgeben werden. Die Päckchen dürfen aber nicht einfach in den Flur gelegt werden oder in den Garten, warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.