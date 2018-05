service vom 29. Januar 2018

Eine grenzüberschreitende Sammelklage gegen Facebook ist in Europa nicht möglich! Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden – und gleichzeitig den Weg freigemacht für eine private Klage in Österreich, obwohl Facebook seinen Europa-Sitz in Irland hat. Im Dauerstreit mit Facebook war Datenschützer Maximilian Schrems vor Gericht gezogen, weil er meint, dass das Netzwerk mit der Sammlung und Weitergabe von Nutzer-Informationen gegen den Datenschutz verstößt. Dabei vertritt er mittlerweile rund 25.000 User aus aller Welt. Jetzt darf Schrems zwar nicht im Namen anderer Nutzer auftreten – er kann aber als Privatperson an seinem Wohnsitz in Österreich eine Musterklage führen. Das Urteil ist hier zu finden: Europäischer Gerichtshof, Az.: C-498/16