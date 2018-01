service vom 22. Januar 2018

Mieter von Werkswohnungen sind jetzt besser vor Kündigung geschützt. Wechselt durch einen Verkauf der Vermieter, kann dem Mieter nicht automatisch gekündigt werden. Denn laut Bundesgerichtshof handeln Unternehmen, die an ihre Mitarbeiter Werkswohnungen weitervermieten, gewerblich. Sie machen damit zwar keinen Gewinn, wollen ihre Beschäftigte aber an sich binden. Durch diese gewerbliche Vermietung werden Mieter besonders geschützt. Und dürfen in der Wohnung bleiben.