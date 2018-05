service vom 1. Januar 2018

Ab Januar gibt es keine Ausnahmen mehr: Dann haben Beschäftigte in allen Wirtschaftszweigen Anspruch auf einen gesetzlichen Stundenlohn von mindestens 8,84 Euro. In einigen Branchen haben sich die Tarifpartner für 2018 sogar auf etwas mehr geeinigt: so gibt es in der Pflege zum Beispiel 10,55 Euro im Westen und 10,05 Euro im Osten, das Elektrohandwerk zahlt 10,95 Euro pro Stunde und die Dachdecker bekommen sogar 12,90 Euro. Damit wollen sich die Betriebe gegen Lohndumping aus dem Ausland schützen. Der Mindestlohn gilt immer zwei Jahre lang - erst 2019 wird es also wieder eine Lohnerhöhung geben.