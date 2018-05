service vom 13. November 2017

Diese Klage ging nach hinten los: Arbeitnehmer in Europa müssen unter Umständen zwölf Tage am Stück arbeiten, bevor sie wieder frei haben. Denn der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass es nicht zwingend der 7. Tag einer Woche sein muss, an dem die Arbeit ruht. Hauptsache, der Ruhetag liegt innerhalb eines Zeitraumes von sieben Tagen. Damit ist es möglich, dass Mitarbeiter gleich am ersten Tag ihrer Arbeitswoche frei bekommen, dann zwölf Tage am Stück arbeiten müssen, und erst den letzten Tag der nächsten Woche wieder frei haben. Der Kläger aus Portugal war der Meinung, dass es nach sechs Tagen Arbeit immer einen freien Tag geben müsse. Darauf haben Arbeitnehmer in der EU aber keinen Anspruch.