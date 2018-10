service vom 15. Oktober 2018

Die Zinsen laufender Verträge einfach per Aushang-Mitteilung zu ändern – eine solche Vertragsklausel ist rechtswidrig, so die Verbraucherzentralen. Bundesweit hatten Sparkassen das aber praktiziert: Speziell bei Prämien-Sparverträgen („S-flexibel“) und Riester-Banksparplänen („S-VorsorgePlus“) wurden niedrigere Zinsen dann einfach per Aushang mitgeteilt. Mehrere Sparkassen wurden bereits erfolgreich abgemahnt, weitere Verfahren laufen noch.