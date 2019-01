service vom 16. Januar 2017

Die Forderung ist Bestandteil der Minamata-Konvention. In dieser japanischen Stadt haben sich 2013 über 90 Staaten (darunter die EU und Deutschland) verpflichtet, die Nutzung von Quecksilber zurückzufahren. 75 Tonnen des Schwermetalls Amalgam kommen jährlich in der EU in Umlauf. Kritiker verweisen auf Gesundheitsrisiken bei der Verarbeitung und Entsorgung und bei der Verbrennung von Verstorbenen in Krematorien. Quecksilber kann über die Atmosphäre in die Nahrungskette kommen und sich letztendlich im Körper anreichern. Mehr Infos der Europäischen Kommission.