service vom 18. Dezember 2017

Heiraten ist nicht nur romantisch, es kann sich auch rechnen: Wer bis Ende Dezember noch die Ringe tauscht, darf in der Steuererklärung 2017 für das gesamte Jahr Ehegattensplitting beantragen. Verheiratete werden dann in einer gemeinsamen Steuererklärung zusammen veranlagt. Dabei rechnet das Finanzamt alle Einkünfte zusammen und halbiert sie wieder – nur für diese eine Hälfte wird dann die Einkommensteuer berechnet. Zum Schluss wird das Ganze wieder verdoppelt - das ist der Betrag, den das Paar zahlen muss. In der Regel viel weniger, als wenn die Einkommensteuer bei jedem einzeln berechnet wird. Vor allem dann, wenn einer deutlich mehr verdient als der andere.