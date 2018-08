service vom 20. August 2018

In größeren Firmen kursieren zur Zeit E-Mails, in denen es heißt, dass das Konto des Empfängers abgemeldet wurde. Das ist besonders kritisch, weil ja jeder Mitarbeiter auf seine E-Mails zugreifen muss. Wer auf den Link klickt, gibt allerdings damit Betrügern seinen Nutzernamen und das Passwort preis. Lassen Sie sich also von dieser Phishing-Kampagne nicht verunsichern und geben Sie keine Anmeldedaten ein. Phishing-Mails kann man an der unpersönlichen Anrede erkennen, an Drohungen und einem angeblich dringenden Handlungsbedarf.