service vom 27. August 2018

Bei der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland heißt es dazu:

„Die neuen Regeln gelten nur für neue Produkte, die auf den Markt gebracht werden - sie betreffen nichts, was sich bereits in den Regalen der Geschäfte befindet. Deshalb können die Geschäfte die Lampen wie gewohnt weiterverkaufen: Die Regeln betreffen zunächst die Hersteller, die ab dem 1. September 2018 die Herstellung der ineffizienten Lampen einstellen müssen. So verkaufen die Geschäfte mit der Zeit nur noch Produkte, die den neuen Energieeffizienzvorschriften entsprechen.“



Mehr Infos gibt es bei der EU-Kommission!

