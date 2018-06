service vom 23. Oktober 2017

Der Discounter muss direkt zwei Produkte aus dem Verkauf nehmen. Betroffen sind „King´s Crown Champignons“ von Lieferant Clama. Hier wurden Glassplitter gefunden. Und bei der „Salami Piccolini“ musste der Rückruf ausgeweitet werden – jetzt werden alle Wurst-Sorten wegen Salmonellengefahr zurückgerufen. Kunden können die Produkte in jeder Filiale zurückgeben – auch ohne Kassenbon.



Es geht um King`s Crown Champignons 1. Wahl in Scheiben des Lieferanten CLAMA GmbH & Co. KG mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2020 und der Losnummer 17011-8 3502/01041. Die Losnummer befindet sich auf dem Deckelrand des Glases. Weitere Informationen gibt es bei der Clama GmbH unter der Telefonnummer 0208/4432249 sowie im Netz bei ALDI Nord und Clama!



Bisher wurde nur die Sorte „Mediterran“ des Produktes Casa Morando Salami Piccolini in der 100 g-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.10.2017 zurückgerufen. Jetzt wurden in einer weiteren Packung Salmonellen nachgewiesen. Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen wie zum Beispiel Durchfall hervorrufen. Die Salami Piccolini sollten daher, unabhängig von der Sorte und dem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum, nicht mehr verzehrt werden. Weitere Informationen bei ALDI Nord und Hans Kupfer.