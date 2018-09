service vom 24. September 2018

Wer sein Geld in Aktien angelegt hat, kann auch mit Veräußerungsverlusten seine Einkünfte aus Kapitalvermögen vermindern. Haben die Papiere überhaupt keinen Wert mehr, erkennt der Bundesfinanzhof den Verkauf auch gegen die reinen Transaktionskosten an. In diesem Fall waren das 14 Euro. Anschließend wurden beim Finanzamt dafür fast 6.000 Euro Verlust angegeben. Dieses Vorgehen hatte die Finanzverwaltung bisher abgelehnt. Jetzt können Anleger aber schlechte Papiere gezielt verkaufen, um den Verlust mit Aktiengewinnen zu verrechnen.



Bundesfinanzhof, Az.: VIII R 32/16