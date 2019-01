service vom 30. Januar 2017

Zu spät erstellte Nebenkostenabrechnungen müssen Mieter nicht zahlen. Das entschied jetzt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Im konkreten Fall hatte ein Vermieter nach Problemen mit der Hausverwaltung erst 2013 eine Nebenkostenabrechnung für 2010 und 2011 vorgelegt. Das ist zu spät, so der BGH. Man hätte in diesem Fall schon früher einen Verwalter beauftragen müssen. Denn laut Gesetz ist in der Regel nur eine Frist von einem Jahr für die Abrechnung vorgesehen. Wollen Vermieter danach noch Nebenkosten abrechnen, müssten sie beweisen können, dass sie an der Verzögerung keine Schuld haben.