service vom 30. Oktober 2017

Wer sicher sein will, dass seine Wertsachen bei einem Einbruch geschützt sind, sollte viel Geld in einen guten Safe investieren. Denn die billigen zu knacken, ist ein Kinderspiel, sagt die Stiftung Warentest. Mit den Tresoren der Firmen Burg-Wächter und Atlas Tresore für je 400 Euro wurden denn auch die beiden teuersten Modelle als Sieger gekürt. Auch die etwas preiswerteren von Rheinland-Tresore und Rottner schnitten noch gut ab, obwohl sie nicht einfach zu montieren waren. Durchgefallen sind dagegen alle preiswerten Safes um 100 Euro. Wichtig ist, den Privat-Tresor fest an der Wand zu verankern und auf ein Sicherheitszertifikat zu achten – dann kann der Inhalt auch mit maximal 30.000 Euro versichert werden.