service vom 6. November 2017

„Zum ersten Januar 2018 wird die Postbank einige Prozesse mit Blick auf das durch die Digitalisierung stark veränderte Nutzungsverhalten der Kunden anpassen. Diese betreffen ausschließlich bedarfsweise genutzte Zusatz-Leistungen, keine bei der alltäglichen Kontoführung entstehenden Transaktionen.



Dazu zählen der Entfall des Quartalskontoauszuges (Kunden bekommen ihre Kontoauszüge weiterhin entgeltfrei am Kontoauszugsdrucker und können ihre Transaktionen im Onlinebanking, in der Banking-App und den bundesweit installierten Service-Terminals einsehen), die Reduzierung der Giro-Briefumschläge auf insgesamt zwölf je Vertragslaufzeit und die Entgeltanpassung (von 0,90 EUR auf 1,90 EUR) bei Kunden, die zusätzlich zu ihren entgeltfreien Kontoauszügen und den weiteren Möglichkeiten der Kontobeauskunftung (Onlinebanking, App, Service-Terminals) einen Finanzstatus (Erklärung im Ihnen vorliegender Kundeninformation) einmal oder zweimal im Monat erhalten. Neben dem veränderten Nutzungsverhalten zahlt diese Anpassung auch auf den möglichst nachhaltigen Umgang mit Papier sowie einer Ursache spezifischen Erhebung von entstehenden Kosten ein.

Gültigkeit: cQuartalskontoauszug u. Finanzstatus: alle Kontomodelle

Girobriefumschläge: Giro plus, Giro Basis



Aufgrund des eingangs erwähnten veränderten Nutzungsverhalten werden diese Zusatzleistungen von einem einstelligen Prozentsatz der Kunden in Anspruch genommen.



Neben den o.g. Veränderungen gibt es zum 01.01.2018 eine Entgelterhöhung bei Auslandsüberweisungen von 8,50 EUR auf 1,5‰ (mind. 12 EUR) bei beleghaften sowie von 1,50 EUR auf 1,5‰ (mind. 8 EUR) bei beleglosen Buchungen.

Beide Entgeltsätze liegen dabei unter dem Durchschnitt im Wettbewerbsvergleich. Weitere im Markt erhobene Entgelte (Fremdspesenpauschalen, SWIFT-Entgelte) gibt es bei der Postbank nicht.



Unsere Kunden informieren wir zu diesen Änderungen umfangreich. Seit Juli erfolgte eine Information auf der Webseite und im Online-Banking der Postbank. Ein schriftliche Information der online nicht erreichten Kunden erfolgt seit Oktober. Weiterführende Informationen erhalten unsere Kunden auch bei ihrem persönlichen Ansprechpartner in den über 1.000 Postbank Filialen, den Finanzberatern des mobilen Vertriebs sowie der telefonischen Kundenbetreuung.“