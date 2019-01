service vom 8. Mai 2017

Wir nehmen die datenschutzrechtlichen Bedenken der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sehr ernst. Daher prüfen wir die Angaben der Verbraucherzentrale aktuell im Detail und unter Einbeziehung unseres finnischen Headquarters Polar Electro OY.

Bei unseren Produkten handelt es sich um eine Kombination aus Uhr und Activity Tracker am Handgelenk, Polar Apps und Polar Flow Webservice. Um die Nutzer mit aussagekräftigen Informationen zu versorgen, erfassen wir Nutzerdaten.

Es ist unser Grundsatz, dass der Nutzer selbst die Verwendung und die Nutzung seiner eigenen persönlichen Daten kontrolliert. Ohne Zustimmung des Nutzers transferieren wir keine persönlichen Daten an Dritte oder teilen diese mit Dritten. Daten, die in der Forschung verwendet werden, sind vollkommen anonymisiert.

Als europäisches Unternehmen mit Sitz in Finnland bemühen wir uns, den europäischen Standards hinsichtlich des Schutzes von Nutzerdaten vollkommen zu erfüllen. Es ist selbstverständlich, dass wir uns an den europäischen und finnischen Grundsätzen und Gesetzen bezüglich Daten und Privatsphäre ausrichten. Sollten wir beim Prüfen der Beanstandungen der Verbraucherzentrale weitere Verbesserungen und Optimierung bezüglich Daten- und Datenschutz erkennen, werden wir diese nutzen auf unsere Grundsätze anwenden.

Wir bieten unseren Nutzern mit unseren Produkten und unserem Service aussagekräftige Informationen und Interpretationen, die es ermöglichen, gesünder zu leben und besser zu trainieren, genau wie auch von Gesundheitsexperten gefordert.