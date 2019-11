Vor dem Kauf eines Mini-Solarmoduls sollte man unbedingt seinen Vermieter informieren. Der hat nämlich dann ein Mitspracherecht, wenn durch das Modul bauliche oder optische Veränderungen am Haus vorgenommen werden. Installiert man die Solarpanele zum Beispiel außen an der Balkonbrüstung, verändert das die Optik des Gebäudes, schraubt man es an die Hauswand, nimmt man eine bauliche Veränderung vor. In solchen Fällen hat der Vermieter ein Mitspracherecht und kann sein Veto einlegen.