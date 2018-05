Sonnencreme: UV-Schutz für die Haut

Der UV-Index ist wichtig zur Beurteilung gesundheitlicher Risiken beim Aufenthalt in der Sonne. Die Skala reicht von 1 (niedrig) bis 11 (extrem). In Deutschland werden in der Regel Werte bis 8 erreicht. Der Lichtschutzfaktor (LFS) einer Sonnencreme gibt an, um welchen Faktor man länger in der Sonne bleiben kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Dabei bieten Sonnencremes mit einem Lichtschutzfaktor zwischen 15 und 25 ein mittleres Schutzniveau.