Kinderwunsch auf Eis

Medizinisch lässt sich die “biologische Uhr” mittlerweile tatsächlich verlangsamen. Social Freezing, also das einfrieren von Eizellen, macht es möglich, die Familienplanung bewusst in die Zukunft zu verlagern. Frauen könnens so selbstbestimmt entscheiden, wann sie schwanger werden wollen – und die Frage nach eigenen Kindern erst einmal verschieben.