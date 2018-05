Spielsüchtige Senioren

ZDFwiso: Wo finde ich Hilfe, an wen kann ich mich wenden – als Angehöriger oder Betroffener?



Dr. Heidrun Thaiss: Es gibt zahlreiche Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet auf www.check-dein-spiel.de neben Informationen einen Selbsttest, um das eigene Spielverhalten zu reflektieren und ein

Verhaltensänderungsprogramm, mit dem man sein Spielverhalten regulieren kann. Eine E-Mail-Beratung und eine telefonische Beratung unter 0800 1 37 27 00 sowie Broschüren für Betroffene und Angehörige ergänzen das BZgA-Angebot. Bei Bedarf wird auch an die Suchtberatungsstellen vor Ort verwiesen, die wiederum an weiterführende therapeutische Angebote weiter vermitteln.