Sportwetten außer Kontrolle

Am Ende kann Felix (Name geändert) nicht mehr schlafen. Er zockt Tag und Nacht, am PC und auf dem Handy setzt er die nächste Sportwette. „Fußball, Tennis, Hockey - die Sportart ist irgendwann völlig egal. Man will einfach nur das verlorene Geld wieder bekommen“, erzählt der 29-Jährige. Er ist süchtig nach Sportwetten. Und damit kein Einzelfall. Rund 300.000 Menschen in Deutschland zeigen bei Sportwetten ein auffälliges oder sogar pathologisches Spielverhalten, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.