Alleinstehende Steuerpflichtige, die zusammen in einem Haushalt wohnen, können den Steuerabzug für haushaltsnahe Dienstleistungen insgesamt nur einmal in Anspruch nehmen. Deshalb müssen Sie den Namen Ihres Partners sowie sein Geburtsdatum in der Einkommensteuererklärung angeben. Achten Sie darauf, dass beide Partner die Aufträge an Dienstleister vergeben und auch die Rechnungen begleichen. So können Sie die Steuervergünstigung vollständig ausschöpfen.