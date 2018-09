WISO-Tipp: Stressfrei umziehen

Umzugskartons sollten nicht zu schwer gepackt werden. Wichtig: Kein Karton sollte mehr als 20 Kilo wiegen. Außerdem: Schwere Gegenstände sollten immer nach unten gepackt werden, das Gewicht sollte gleichmäßig in der Kiste verteilt werden. Die genaue Beschriftung der Kartons ist sehr wichtig, so vermeidet man am Umzugstag Chaos. Auf den Aufkleber sollte vermerkt sein, wo der Inhalt des Kartons in der neuen Wohnung bzw. im neuen Haus hingehört. Geschirr und andere zerbrechliche Gegenstände in Luftpolsterfolie verpacken oder Seidenpapier. Bei empfindlichen Oberflächen darauf achten, dass das Klebeband nicht direkt auf die Möbel kommt, da das Spuren auf der Oberfläche hinterlassen kann. Alltagsgegenstände wie Teller, Toaster oder Kaffeemaschine sollten zum Schluss und separat eingepackt werden. Auch Gegenstände wie Werkzeug, Putzzeug oder Taschenlampen sollten separat verpackt werden, denn diese könnte man in der neuen Wohnung sofort benötigen.