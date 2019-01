Für die Produktion werden die notwendigen Moleküle aus Wasser und Kohlendioxid (CO2) geholt und mit Ökostrom synthetisiert. Das Ergebnis ist wie bei den anderen Verfahren ein synthetischer Rohstoff, der die gleichen Eigenschaften hat wie Rohöl, allerdings deutlich sauberer verbrennt. Die Technik dazu funktioniert bereits, ist aber noch nicht marktreif. Die deutsche Firma Sunfire will bis 2021 mit einer Produktionsanlage in Norwegen an den Start gehen und im ersten Schritt zehn Millionen Liter im Jahr, später deutlich mehr produzieren.



Kritiker wenden ein, dass die Herstellung teuer ist und sehr viel Strom frisst. Die Firma Sunfire geht dagegen davon aus, dass die Effizienz bei der Herstellung noch deutlich verbessert werden kann. Sie will außerdem nur dort produzieren, wo Ökostrom in ausreichender Menge vorhanden ist, oder es sogar Überkapazitäten gibt. Im Moment kauft Sunfire das CO2 ein. Es stammt zum Beispiel aus Kraftwerken. Gearbeitet wird aber bereits an einer direkten Entnahme aus der Luft, was zu einem geschlossenen, klimaneutralen Kreislauf führen würde.



2018 ist das deutsche Startup Ineratec mit dem Gründerpreis ausgezeichnet worden. Die Firma bietet Produktionsanlagen für PTL und PTG (Power to Gas) in Containergröße an. Das macht die Nutzung der Technologie im Kleinen einfacher - zum Beispiel da, wo CO2 entsteht oder wo Stromüberschüsse anfallen.