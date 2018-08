Betreuung bei Tagesmutter oder -vater

Krause: In den letzten Jahren ging die Zahl der Kindertagespflegepersonen jeweils leicht zurück. So gab es z.B. auf der Basis des 1. März 2015 44.098 Kindertagespflegepersonen, auf der Basis des 1. März 2016 43.489 Kindertagespflegepersonen. Im letzten Jahr stieg die Zahl dagegen wieder leicht an, wobei die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich war. Aus Sicht des Bundesverbandes gibt es eine Korrelation zur Entwicklung des Rechtsanspruches, aber dies ist nur einer von mehreren Faktoren. Zu berücksichtigen sind ebenfalls unterschiedliche Rahmenbedingungen in den einzelnen Bundesländern, z.B. Zulassung von Großtagespflegestellen oder nicht, sowie deutlich unterschiedliche Regelungen in den Jugendamtsbezirken z.B. hinsichtlich der Vergütung, der Urlaubs- und Krankheitstage, etc.