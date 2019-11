Beim Testament bestimmt der Erblasser, wer was zu welchen Teilen erhält. Wird hingegen kein Testament oder Erbvertrag aufgesetzt, gilt die gesetzliche Erbfolge: Dabei werden in erster Linie Ehepartner und Kinder berücksichtigt: Der Partner erhält die Hälfte des Vermögens, der Rest wird unter den Kindern gleichberechtigt aufgeteilt. Nachteil: Alle Erben müssen gemeinsam entscheiden, was oft zu Streit führt.