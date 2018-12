Wir haben freiwillig Anstrengungen unternommen, die Menge an 4-MEI in unserer Karamellfarbe weltweit zu senken, um unseren Verbrauchern weiteres Vertrauen in die Qualität unserer Produkte zu geben. Alle festgestellten Werte liegen deutlich unter den von der Europäischen Lebensmittelbehörde (EFSA) und anderen Lebensmittelbehörden weltweit festgelegten Grenzwerten für die Verwendung von Zuckerkulör in Lebensmitteln und Getränken."