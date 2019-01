Teuer oder billig: Gummibärchen

Klein, bunt, mal fruchtig süß, mal sauer – Fruchtgummi. Ob jung oder alt - rund 5,6 Millionen Menschen greifen hierzulande sogar mehrmals pro Woche in die Fruchtgummi-Tüte. Dabei hat jeder seinen ganz eigenen Favoriten. An erster Stelle stehen – natürlich – die Gummibärchen. Erfunden wurden sie Anfang der 20er Jahre hier in Deutschland – von Hans Riegel Senior persönlich, dem Gründer von Haribo. Seitdem haben sie nahezu die ganze Welt bereist. Mittlerweile gibt es zahlreiche Produzenten, die die kleinen Fruchtbären anbieten. Doch sind die teuren Markenprodukte auch besser als die billigen? WISO hat den Test gemacht!