Teuer oder billig: Kerzen

Die meisten Kerzen sind aus Paraffin, das man in der Regel aus Mineralöl gewinnt. Auch pflanzliche und tierische Fette werden verwendet. Seltener sind Kerzen aus reinem Bienenwachs. Allein in Deutschland verbrennen rund 200.000 Tonnen Kerzen pro Jahr. Das sind fast 30 Prozent aller gekauften Kerzen in der EU.