Danke für Ihre Rückmeldungen zum Test der lösungsmittelfreien Universalkleber.



Gerne nehmen wir zu Ihren Beobachtungen Stellung:



Der Kores Universalkleber ist ungiftig, lösungsmittelfrei und aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.



Leider kennen wir die Details Ihrer Versuchsreihe nicht, konnten diese daher in unserem Labor nicht nachstellen und müssen somit allgemein antworten. Klebungen von Karton in verschiedenen Belastungsrichtungen gehören zu den Standardprüfungen und führen bei unseren Techniktests zum Versagen des Substrats (Reissen des Kartons). Wir nehmen an, dass das Lösen der Verklebung in Ihrem Test auf eine zu kurze Trocknungszeit und/oder einen zu niedrigen Auftrag an Klebstoff zurückzuführen ist. Sämtliche unserer Tests mit Verklebung von Karton haben ergeben, dass der Karton bei Belastungsproben zerriss. Eine einzige Ausnahme bietet hierzu wasserfest beschichtete Kartons, deren Oberfläche per Definition Flüssigkeiten nicht aufnehmen soll.