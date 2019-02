Teuer oder billig: Rosen

Die klimatischen Bedingungen in der Testphase entsprachen in etwa Wohnraumbedingungen mit einer Solltemperatur von 20° C (Tag und Nacht) und einer angestrebten relativen Luftfeuchte von etwa 60 Prozent. Die Tageslänge betrug zwölf Stunden bei einer Beleuchtungsstärke von 1000 Lux (Lichtfarbe NW).