Trotz der nachgewiesenen marginalen Rückstände des Pestizids Tau-Fluvalinat in Blistex Classic Lip Protector, nehmen wir Ihre Untersuchungsergebnisse sehr ernst und haben diese umgehend an unseren amerikanischen Lizenzgeber und Hersteller Blistex Ltd. weitergegeben. Die Marke Blistex bekennt sich klar zu Verbrauchersicherheit und hoher Qualität aller ihrer Produkte, die sowohl die Anforderungen der "EC Cosmetic Regulation 1223/2009" erfüllen, als auch von zertifizierten Toxikologen bestätigt wurden. Dennoch wurden dort durch Ihre Untersuchungsergebnisse sofort zusätzliche Qualitätsuntersuchungen sowohl in dieser Charge als auch testweise in weiteren angestoßen.



Sowohl Lebensmittel als auch natürliche Kosmetikrohstoffe können Rückstände von Stoffen aufweisen, die während der Produktion von Lebensmitteln bzw. pflanzlichen Rohstoffen bewusst eingesetzt werden. Dazu zählen zum Beispiel Pflanzenschutzmittel. Bei Tau-Fluvalinat handelt es sich um ein Pestizid, das sowohl in der EU als auch in den USA als Insektizid und Akarizid zugelassen ist. Es wird u.a. in Bienenstöcken zur Bekämpfung der Varroamilbe eingesetzt.



Trotz sachgerechter und bestimmungsgemäßer Anwendung dieser Pflanzenschutzmittel können geringfügige Rückstände auf dem Erntegut verbleiben und dann auch in den hergestellten pflanzlichen Fetten und Ölen oder Bienenwachs auftauchen. Der Gesundheitsschutz der Verbraucher steht an oberster Stelle. Deswegen müssen diese Rückstände so gering wie möglich gehalten werden, so dass sie die Gesundheit der Verbraucher selbst bei lebenslanger täglicher Aufnahme nicht schädigen können.



Wenn man die von Ihnen gefundene Menge an Tau-Fluvalinat auf die Anwendung des getesteten Blistex Stifts umrechnet, dann nimmt man nur etwa ein Dreißigtausendstel der duldbaren täglichen Aufnahmemenge zu sich, was keinerlei gesundheitliches Risiko für den Verbraucher darstellt.



Hintergrund und Berechnung: Um das gesundheitliche Risiko von Stoffen zu beurteilen, gibt es toxikologische Grenzwerte. Dazu wird der ADI-Wert herangezogen. ADI steht für „Acceptable Daily Intake" und gibt die Menge eines Stoffes an, die ein Verbraucher täglich und ein Leben lang ohne erkennbares Gesundheitsrisiko aufnehmen kann. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat für das Pestizid Tau-Fluvalinat einen ADI-Wert von 0,005 [mg/kg KG] festgelegt.



Wird der getestete Pflegestift fünf Mal täglich auf die Lippen aufgetragen und versehentlich komplett (100%) abgeleckt und verschluckt, würden 0,1425 g* Blistex Classic aufgenommen werden. Bei einer Menge von 0,07 mg Tau-Fluvalinat pro kg Blistex Classic ergäbe das eine tägliche Aufnahme von 9,975 ng Tau-Fluvalinat. Bezogen auf das Körpergewicht (in der Regel werden bei einem Erwachsenen durchschnittlich 60 kg angenommen) ergibt das 0,16625 ng Tau-Fluvalinat pro kg Körpergewicht und pro Tag. Der ADI-Wert, d.h. die duldbare lebenslange tägliche Aufnahmemenge, beträgt im Vergleich dazu 5000 ng Tau-Fluvalinat pro kg Körpergewicht und pro Tag. Der gemessene Wert ist somit ca. 30.000-fach geringer als die erlaubte tägliche Aufnahmemenge.

*Dieser Wert richtet sich nach den „The SCCS's Notes Of Guidance For The Testing Of Cosmetic Substances And Their Safety Evaluation 9th Revision", einer Leitlinie für die Bewertung der Sicherheit von Kosmetikprodukten.