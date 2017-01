Die meisten Fehler haben zwischen Ende 2010 bis Anfang 2013 Sparkassen und Volksbanken gemacht. „Das betrifft in erster Linie die Fehler rund um die Aufsichtsbehörde“, sagt Alexander Krolzik von der Verbraucherzentrale in Hamburg. Gerade in diesen Jahren sind noch viele Verträge, die weiterhin widerrufen werden können, wenn die Widerrufsbelehrung den gesetzlichen Anforderungen nicht standhält. Nach der neuen Wohnimmobilienrichtlinie, die am 21.03.2016 in Kraft getreten ist, erlöschen sämtliche Widerrufsrechte nach einem Jahr und 14 Tagen. Weitere Joker wird es nicht geben.