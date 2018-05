Teuer oder billig: Tiefkühlpommes

Schon vor mehr als zehn Jahren haben Forscher erstmals vor Acrylamid gewarnt, auch in Pommes Frites. Es kann beim Erhitzen von kohlenhydratreichen Lebensmitteln entstehen, unter anderem also bei Kartoffeln. "Acrylamid gehört zu den sogenannten genotoxischen Substanzen. Das heißt, sie schädigen das Erbgut und können Krebs auslösen. Die krebserzeugende Wirkung von Acrylamid ist bislang nur im Tierversuch erwiesen. Es gibt allerdings Hinweise, dass bei einer ernährungsbedingten hohen Aufnahme von Acrylamid das auch im Menschen von Relevanz sein kann. Von daher gilt das Minimierungsgebot. Das bedeutet, man ist angehalten, so wenig wie möglich acrylamidhaltige Lebensmittel zu sich zu nehmen", sagt Prof. Dr. Edmund Maser vom Institute of Toxicology and Pharmacology for Natural Scientists University Medical School am Campus Kiel.