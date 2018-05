WISO-Tipp: Tierkrankenversicherung

Eine Krankenvollversicherung kommt allerdings auch nicht für alle entstehenden Tierarztkosten auf! „Schützen kann man sich mit Tierkrankenversicherungen vor allem vor teuren Operationskosten. Wenn also schon eine Tierkrankenversicherung, dann sollten vor allem Operationen gut und in ausreichender Höhe abgesichert werden. Achten sollten Tierfreunde zudem auf die Ausschlüsse im Vertrag und auf Obliegenheiten, also die Verhaltenspflichten“, rät Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW.