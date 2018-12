Verbraucher | WISO - "Opfer und Täter werden immer jünger"

In der Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen sagen rund 37%, dass im Bekanntenkreis schon einmal jemand im Internet oder per Handy fertig gemacht wurde. Was können Eltern und Kinder bei Cybermobbing tun? Antworten von Psychologin Catarina Katzer.