service: Tipps bei Minuszinsen

Förderanträge müssen bei der Hausbank gestellt werden, die diese an die KfW-Bank weiterleitet. Nach der Bewilligung wird der negative Zins zunächst an die durchleitenden Finanzierungspartner, also an ein Kreditinstitut weitergegeben. Dieses erhält für seine Tätigkeit eine festgelegte Vermittlungs-Marge. „



Der negative Zins kommt dennoch unmittelbar dem Endkreditnehmer zugute, da die Banken diesen Refinanzierungsvorteil vollständig an den Kunden weitergeben“, schreibt die KfW-Bank. Beim Endkreditnehmer kommen Negativzinsen dann an, wenn das Preisniveau für die Refinanzierung der KfW so niedrig ist, dass selbst unter Berücksichtigung der Marge für die Finanzierungspartner ein negativer Zinssatz verbleibt. Wann dies der Fall ist, hänge von verschiedenen Faktoren ab und ist aktuell nicht vorhersehbar. „Die KfW bereitet sich aber dennoch aktuell schon auf diese mögliche Situation vor, um den Kunden dann schnellstmöglich den Vorteil weiterzugeben“, so die KfW-Bank.