Teuer oder billig

„Ihrem Anschreiben entnehmen wir, dass in einer Probe von EDEKA Bio Blattspinat 450 g 1100 KbE/g Bacillus cereus nachgewiesen wurde.



Um ein in mikrobiologischer Hinsicht sicheres Lebensmittel zu erhalten, wird der Spinat nach dem Waschen bei 85 °C blanchiert und anschließend innerhalb von wenigen Minuten auf unter 20 °C heruntergekühlt. Nach dem anschließenden Schneiden wird der Spinat direkt zum Froster transportiert und innerhalb von 30 Minuten auf -18 °C tiefgefroren. In diesem Zustand findet kein Wachstum von Bacillus cereus statt.



Dem Anschreiben ist ebenfalls zu entnehmen, dass der Spinat bei einer Temperatur von -9 °C eingeliefert wurde. Grundsätzlich erfolgt die Lagerung von Tiefkühlprodukten bei maximal -18 °C. Nur so kann eine entsprechende Haltbarkeit sichergestellt werden. Die hohe Temperatur zum Zeitpunkt der Einlieferung deutet darauf hin, dass das Produkt außerhalb unseres Einflussbereichs nicht fachgerecht transportiert wurde.



Aufgrund Ihrer Anfrage haben wir durch ein unabhängiges, akkreditiertes Labor einige Proben mit demselben Los einkaufen lassen und auf Bacillus cereus prüfen lassen. Die Prüfberichte haben wir beigefügt. Wie Sie daraus ersehen können, ist die Ware bei fachgerechter Handhabung einwandfrei. Dies bestärkt unsere Vermutung, dass die von Ihnen mitgeteilten Untersuchungsergebnisse auf einen nicht fachgerechten Umgang bei Transport und Lagerung zurückzuführen sind.



Gemäß der Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) Nr. 035/2019 vom 16.09.2019 wird in der Regel eine Vermehrung von B. cereus im Lebensmittel von mindestens 105 benötigt, um den Menschen krank machen zu können. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass Blattspinat vor dem Verzehr noch einmal durcherhitzt wird. Hierbei werden die vegetativen Zellen abgetötet.



Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass während des Produktionsprozesses (Erhitzung über 70°C und schnelles runter kühlen > 7°C) Bacillus Cereus Keime abgetötet werden. Dies wird auch in der BfR Stellungnahme 035/2019 eindeutig bestätigt. Wir haben aufgrund Ihrer Mitteilungen den Produktionsprozess bei unserem Hersteller noch einmal auf Einhaltung unserer Vorgaben überprüfen lassen. Während der Produktion gab es keinerlei Auffälligkeiten, die ein Wachstum an Bacillus cereus fördern würden. Dies wird auch bestätigt durch die Ihnen mit dem letzten Schreiben zugesandten Untersuchungsbefunde der gleichen Charge, die uns die Verkehrsfähigkeit der im Markt befindlichen Ware bestätigt hat und die keine Anzeichen von erhöhten Bacillus cereus Gehalten aufwiesen. (…)“