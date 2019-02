Unberechenbare Gefahren durch Legal Highs

Eigentlich wollte ich normales THC, also Cannabis, konsumieren, bin allerdings mit meinen 13 Jahren damals noch nicht ran gekommen. Ich und ein paar Freunde sind im Internet auf einen "legalen Cannabisersatz" gestoßen und haben uns so das erste Mal Kräutermischungen bestellt – ohne irgendeine Ahnung, um was es sich dabei genau handelte. Als ich die "Legal Highs" schließlich zum ersten Mal rauchte, dachte ich, dass ich sterbe müsse. Ich musste mich sehr lange übergeben, da die Wirkung viel zu stark war.