WISO-Tipp: Unerfüllter Kinderwunsch

Die Ärztin empfiehlt eine künstliche Befruchtung per ICSI – Intrazytoplasmatischer Spermieninjektion. Dafür werden der Frau Eizellen entnommen und im Labor die Spermien des Mannes in die Eizellen per Spritze injiziert. Die so erfolgreich befruchteten Eizellen werden dann wieder eingesetzt.