Wieviele Kuckuckskinder gibt es in Deutschland? Dazu gibt es unterschiedliche Erhebungen. Man liest immer wieder, dass in jeder Schulklasse ein Kuckuckskind vorhanden sein soll. Das es zehn Prozent der Kinder sein sollen. Nach den Erfahrungen von Rechstanwältin Dr. Kerstin Aust, die in dem Bereich promoviert hat, seien nicht mal ein Prozent der geborenen Kinder Kuckuckskinder. In Ihrem Fachartikel zum Thema Scheinvaterregress geht sie darauf ein.