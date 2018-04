Urlaub buchen: Online oder im Reisebüro?

Einen wichtigen Tipp hat die Verbraucherzentrale noch: Vorsicht bei vermeintlichen Online-Schnäppchen: Sie kosten am Ende möglicherweise mehr als auf den ersten Blick. Denn während der Buchung können Gebühren oder Zusatzkosten hinzukommen, zum Beispiel für Gepäck, Kartenzahlung oder den Transfer. Außerdem werden die Preise für Flug oder Hotel oft in Echtzeit abgefragt und können daher variieren – also auch steigen.