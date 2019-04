Urlaub mit dem Hund

Der Hund sollte am besten in einer speziellen Transportbox aus Aluminium oder einem anderen Metall im Kofferraum untergebracht werden. Sogenannte Softboxen bieten keinen Schutz im Fall eines Aufpralls. Alternativ kann der Hund auch an seinem Geschirr mit einem speziellen Anschnallgurt für Vierbeiner auf der Rückbank gesichert werden. Das Reisen im lauten Frachtraum eines Flugzeugs empfinden die Tiere indes als sehr stressig. Sinnvoll ist es in jedem Fall, die Tiere bereits lange vor Flugantritt an die Flugbox zu gewöhnen.