service vom 10. September 2018

Wer in der gesetzlichen Krankenversicherung Beiträge spart, muss einen Teil davon an den Fiskus abgeben. Denn die Prämien, die es bei einem Tarif mit Selbstbeteiligung gibt, gelten als Beitragsrückerstattung. Deshalb kann man nicht mehr den vollen Krankenkassen-Beitrag als Sonderausgaben absetzen, sagt der Bundesfinanzhof. Gibt es also von der Kasse Geld zurück, reduziert das die Höhe der wirtschaftlichen Belastung, die man bei der Steuererklärung angeben kann.