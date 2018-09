service vom 17. September 2018

Depressionen belasten auch die Angehörigen. Wie man Krisensituationen meistert und den Kranken am besten unterstützt, kann man deshalb jetzt beim „Familiencoach Depression“ erfahren. Das neue Online-Programm der AOK bietet in vier verschiedenen Trainingsbereichen Hilfe und Unterstützung an. Hier kann man jederzeit auf das Wissen der Experten zugreifen - und das völlig anonym. Man muss auch nicht in der AOK sein. Das interaktive Programm ist für jeden offen und kostenlos.