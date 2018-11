service vom 5. November 2018

Analyse der Nutzerdaten (Tracking) findet in Vivy ausschließlich nach expliziter Zustimmung des Nutzers statt. Übermittelt und verarbeitet werden dabei lediglich anonymisierte Nutzungs- und Meta-Daten wie beispielsweise die Bildschirmauflösung, welcher Screen aufgerufen wurde oder Informationen zu Abstürzen der App. Diese Daten erheben wir, um die Benutzbarkeit und Stabilität der App fortlaufend zu verbessern. Wer diesem reduzierten Tracking nicht zustimmt, kann die App trotzdem in vollem Umfang nutzen.



Unser Unternehmen stand wegen einer in älteren Versionen von Vivy nicht korrekten Implementation des Trackings öffentlich in der Kritik. In dieser Version wurde bei der Anmeldung des Nutzers vor der Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen bereits Trackingdienste kontaktiert und im Anmeldeprozess die ausgewählte Versicherung übertragen. Darauf haben wir damals umgehend reagiert. Seit den Versionen v1.17.1 für Android (veröffentlicht am 24.09.) und v1.11 für iOS (veröffentlicht am 22.09.) findet das Tracking, und damit die Möglichkeit bei der Produktverbesserung mitzuwirken, nur nach Zustimmung und in reduzierter Form (Mixpanel und Crashlytics) statt.



Name, E-Mail-Adresse, Versicherungsnummer, behandelnde Ärzte oder gar Gesundheitsdaten sind und waren zu keinem Zeitpunkt Gegenstand des Trackings. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen unter vivy.com/datenschutz/ (Datenschutzerklärung Vivy App, § 18 Einsatz von Tracking- und Analyse-Tools).