service vom 9. Oktober 2017

Wie viel Energie verbraucht eine Wohnung oder ein Haus? Darauf müssen jetzt auch Makler in Zeitungs-Anzeigen hinweisen, wenn ein Energieausweis vorliegt – so der Bundesgerichtshof in einem aktuellen Urteil vom 5. Oktober (Aktenzeichen I ZR 229/16, I ZR 232/16, I ZR 4/17).