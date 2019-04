service vom 1. April 2019

Der Drogeriemarkt muss Babynahrung aus dem Verkauf nehmen, weil in einzelnen Produkten krebserregende Schimmelpilze gefunden wurden. Betroffen sind Obst-Gläschen in drei verschiedenen Sorten und ein Quetschbeutel der Eigenmarke babylove. Kunden sollten die Produkte ungeöffnet in die Filiale zurückbringen.