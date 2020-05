service vom 11. Mai 2020

Das Bundeskriminalamt und Interpol warnen vor minderwertigen Gesichtsmasken, gefälschten Corona-Tests und illegalen Arzneimitteln. Betrüger versuchen, aus der Corona-Krise Kapital zu schlagen und bieten im Internet wirkungslose Desinfektionsmittel an und angebliche Medikamente gegen Viren, die überhaupt nicht zugelassen sind. Wer also Masken und Arzneimittel online bestellt, sollte nur über Apotheken kaufen, die auch eine Erlaubnis für den Versandhandel in Deutschland haben, rät das BKA.