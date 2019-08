service vom 12. August 2019

„Der Gesetzgeber hat übrigens inzwischen auf das Problem reagiert und das Recht (teilweise allerdings erst mit Wirkung für künftige Zeiträume) geändert“, heißt es beim Bundessozialgericht. „So sind die Arbeitsunfähigkeitsdaten ab dem 1.1.2021 vom Arzt in elektronischer Form an die Krankenkasse zu übermitteln. Die Verantwortung für die Übermittlung liegt dann also generell - und nicht nur in speziellen Fallgestaltungen, wie sie der Entscheidung des 3. Senats zugrunde gelegen haben - beim Arzt bzw. der Krankenkasse.“ Bundessozialgericht, Az.: B 3 KR 6/18 R